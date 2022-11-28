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У штанах-кльош і червоному пальті: стильна королева Летиція відвідала саміт у Мадриді

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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681
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У штанах-кльош і червоному пальті: стильна королева Летиція відвідала саміт у Мадриді

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Вона, як завжди, мала приголомшливий вигляд.

Королева Іспанії Летиція відвідала 10-й саміт жінок-юристок, який выдбувався у палаці Сібелес у Мадриді.

На цьому заході Її Величність з'явилася в досить строгому діловому образі, але, як вона любить, трохи розбавила вбрання цікавими деталями.

Так на 50-річній Летиції були сірі картаті штани-кльош, шкіряна кофта в рукавами три чверті та декором у вигляді заклепок-пірамід. Доповнювали її вбрання чорні туфлі з бантиками від Magrit, в яких ми її нещодавно бачили, а також досить легкий макіяж.

Корольова Летиція / © Getty Images
Корольова Летиція / Фото: Getty Images

На плечі королева накинула червоне пальто, яке вирішила залишити не застебнутим, а також використала кілька прикрас: сережки та улюблену каблучку, яке їй подарували доньки.

Корольова Летиція / © Getty Images
Корольова Летиція / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
681
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