У штанах-кльош і з лаконічним макіяжем: Марго Роббі надихнулася 70-ми під час вибору вбрання на церемонію

Протягом кількох років ця зірка одягала на публіку лише образи від Chanel, але останнім часом відмовилася від цього бренду. Можливо, контракт акторки та Модного дому закінчився.

Штани-кльош – хіт останнього року, і все частіше стритстайлери-зірки одягають саме цей фасон. Також дизайнери пропонують нам подібні штани в нових колекціях і на наступний рік, тому кльош, мабуть, з нами надовго.

Навіяний 70-ми лук одягла акторка Марго Роббі. На заході WSJ. Magazine 2022 Innovator Awards зірка "Загону самогубців" з'явилася в білому костюмі від Proenza Schouler з колекції весна-літо 2023, що складається з приталеного жакета на золотих ґудзиках і білих штанів, кльош в яких починався трохи вище коліна.

Образ акторки доповнила чорна мережива блузка. Волосся вона трохи підкрутила, нафарбувала нігті чорним лаком, а також зробила дуже лаконічний макіяж.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Можливо, комусь цей образ не сподобається, але з огляду на те, що від 2018 року Марго одягала, зокрема, Chanel, то таке несподіване вбрання та вибір бренду став сюрпризом для її шанувальників.

Нагадаємо, на церемонії також побувала модель Шалом Гарлоу, яка з'явилася в прозорій сукні з драпуванням, супермодель Кейт Мосс в образі від Saint Laurent і зірка Victoria's Secret Тейлор Гілл у total black look.

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