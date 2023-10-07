У штанах-кльош та стильній косусі: Вікторію Бекхем сфотографували з 18-річним сином

Знімок папараці зробили після грандіозного показу колекції весна-літо 2024 року бренду Вікторії в Парижі.

Відома дизайнерка, ексучасниця неймовірно популярного поп-гурту Spice Girls та дружина всесвітньо відомого футболіста Девіда Бекхема потрапила під приціл папараці у Парижі. 49-річну зірку помітили, коли вона та її 18-річний син Круз виходили з готелю.

На Вікторії того дня був аутфіт у чорному кольорі від її власного бренду Victoria Beckham. Вона одягла трендові штани-кльош, чорну коротку косуху та сонцезахисні окуляри. У руці зірка несла одну з найдорожчих та найексклюзивніших сумок у світі - Hermès Birkin.

Також Бекхема зробила макіяж, а на зап'ястя одягла дорогий годинник. На безіменному пальці вона мала заручальну каблучку з величезним діамантом.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Також нагадаємо, що нещодавно відбулася прем'єра документального серіалу "Бекхем" про британського футболіста Девіда Бекхема — чоловіка Вікторії. Подружжя відвідало прем'єру з дітьми та батьками.

Вікторія Бекхем та Девід Бекхем з дітьми / Фото: Associated Press

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