У штанах-палацо і пікантному топі з камінням: Дакота Джонсон в ефектному луці вийшла в світ

У штанах-палацо і пікантному топі з камінням: Дакота Джонсон в ефектному луці вийшла в світ

Вчора вночі знаменитості зібралися на 10-му щорічному гала-концерті LACMA Art + Film у Лос-Анджелесі і багато хто з них віддав перевагу аутфітам від Gucci.

Серед зірок, які вибрали вбрання цього Модного дому, була і 32-річна акторка Дакота Джонсон. Вона приїхала до Музею мистецтв округу Лос-Анджелес в курно-рожевих штанях-палацо від Gucci. Штани з високою талією гарно підкреслювали фігуру акторки. Дакота доповнила аутфіт блискучим металевим укороченим топом та босоніжками на платформі та підборах сріблястого кольору.

Дакота мала темний манікюр, довге волосся було розпущене, а на обличчі був досить насичений макіяж з красивим відтінком помади на губах. Також на пальцях зірки виблискувало кілька каблучок.

Дакота Джонсон / Getty Images

Також прозоре вбрання від Gucci одягла на захід 19-річна співачка Біллі Айліш. На юній дівчині була чорна спідниця з вишивкою бісером, колготи з монограмою Gucci та хутряна накидка. Але, на жаль, вбрання мало не дуже виграшний вигляд і співачка мала вигляд старший за свої роки.

Біллі Айліш / Associated Press

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