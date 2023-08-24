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У штанах-палацо та туфлях Celine: Дженніфер Лоуренс помітили папараці на прогулянці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У штанах-палацо та туфлях Celine: Дженніфер Лоуренс помітили папараці на прогулянці

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Актриса йшла вулицею і не звертала уваги на фотографів.

Зірка серії фільмів "Голодні ігри" та лауреатка "Оскара" — акторка Дженніфер Лоуренс — потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, коли вийшла на невелику прогулянку. Дженніфер йшла вулицею у супроводі охоронця і щось слухала з телефону, оскільки у вухах у неї були навушники.

Одягнулася дівчина лаконічно, але якщо розбирати її вбрання, то можна помітити, що воно повністю складалося з відомих брендів. Зокрема темно-сині штани-палацо у акторки були від Co Pleated, також вона одягла чорну майку та стильні туфлі з ремінцями від Celine.

Доповнили образ Дженніфер квадратні окуляри від Lu Goldie, кольє на шиї, сумка від Loewe та стильний браслет від ювелірного бренду Tiffany & Co.

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images
Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

У схожому луку та зі схожими прикрасами Дженніфер фотографували днем раніше, але тоді вона була помічена в компанії свого чоловіка. Пара просто прогулювалася в престижному районі Нью-Йорка, тримаючись за руки. Лоуренс була у трендовому жилеті білого кольору.

Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні / © Getty Images
Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні / Фото: Getty Images

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Перегляди
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