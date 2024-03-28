У штанах та чорній блузі з бантом: зірка "Корони" на прем'єрі нового фільму

Захід відбувся у Нью-Йорку, а відвідала акторка його з колегою за фільмом.

Британська акторка Олівія Колман, яка зіграла у серіалі "Корона" королеву Єлизавету II, з'явилася на новій прем'єрі. Зірка презентувала фільм "Злісні маленькі листи", у якому зіграла головну роль.

На презентації, що відбулася у Нью-Йорку, Колман позувала разом із колегою по картині — акторкою Джессі Баклі. Жінки обіймалися і усміхалися перед камерами.

На цю фотосесію Олівія одягла широкі штани відтінку курної троянди, які поєднала із чорною класичною шифоновою блузою з бантом на шиї. Волосся акторка уклала в гладку зачіску і зробила нюдовий макіяж.

Олівія Колман / Фото: Associated Press

34-річна Джессі Баклі віддала перевагу бренду Erdem, одягнувши сірий костюм із колекції Pre Fall 2024, який складався з широких штанів та подовженого жакету на затин. Костюм вона поєднала з чорним топом, золотими сережками та червоною помадою на губах.

Олівія Колман / Фото: Associated Press

Фільм, у якому знялися жінки, розповість незвичайну історію, яка за сюжетом відбувається у 1920-х роках у приморському містечку. Якось мешканці починають отримувати непристойні листи від анонімного відправника. Підозра падає на запальну Роуз Гудінг (Джессі Баклі), якій загрожує позбавлення волі. З'ясувати правду та встановити справжнього автора обурливих листів вирішує група небайдужих жінок.

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