У штанах у принт "зебра" та плюшевому пальті: Софія Вергара на вулицях Лос-Анджелеса

Акторка Софія Вергара та суддя шоу America's Got Talent Софія Вергара потрапила під приціл вуличних фотографів у Лос-Анджелесі.
50-річна Вергара, схоже, прямувала на знімання. Вона була одягнена в укорочений білий топ, молочного кольору штани-кльош у принт зебри та м'яке пальто зі штучного хутра. Взута зірка була в кеди на платформі, а через плече в неї висіла сумка на тонкому ремінці.
Софія була з розпущеним волоссям, а на обличчі мала рожеву захисну маску. Давно ми не бачили знаменитостей у масках на обличчях, але коронавірус, як бачите, нікуди не зник і деякі зірки не зневажають правилами убезпечити себе.
До речі, про звіриний принт. Софія Вергара любить часто з'являтися на доріжках у таких вбраннях. Одним із останніх ефектних виходів акторки був вихід у леопардовій сукні Dolce & Gabbana.
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