У штанах з кишенями та чорному топі: 50-річна Торі Спеллінг відвідала церемонію після новин про розлучення

Акторка Торі Спеллінг, відома насамперед завдяки ролі Донни Мартін у молодіжному телесеріалі 90-х "Беверлі-Гіллз, 90210", відвідала церемонію вручення нагород iHeartRadio Music Awards, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

50-річна знаменитість та багатодітна мати мала стильний вигляд. Вона одягнулася у стилістиці 90-х років, оскільки поєднала картаті широкі штани з кишенями та ґудзиками, а також чорний топ.

Також акторка додала в образ босоніжки на високих підборах з Т-подібними ремінцями та безліч золотих прикрас.

Торі Спеллінг / Фото: Associated Press

Волосся Торі уклала у легкі локони, зробила насичений макіяж та довгий манікюр.

Торі Спеллінг / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що декількома днями раніше Торі опублікувала в Instagram провокаційне фото. На ньому знаменитість постала повністю оголеною. Знімок вона опублікувала після повідомлень про своє розлучення з чоловіком після 18 років шлюбу.

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