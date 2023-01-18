У штанах з кристалами в і короні: "Міс Всесвіт-2022" сходила на фотосесію

Образ вийшов незвичайним та дуже гламурним.

Переможниця міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт-2022", що відбувся минулого тижня в Новому Орлеані, 28-річна модель Р'Боні Габріель, сходила на фотосесію в Нью-Йорку.

Модель позувала на даху Емпайр-стейт-білдінг у традиційному зніманні. Р'Боні була одягнена в гламурний образ — розкльошені прозорі штани із кристалами від бренду JOVANI, які поєднала з об'ємною білою блузою від бренду Rene Garza із чорним шкіряним поясом.

Образ дівчини доповнювали бежеві туфлі на платформах та підборах, а також яскравий макіяж та, звичайно ж, корона переможниці із сапфірами та діамантами.

Р'Боні Габріель / Фото: Getty Images

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