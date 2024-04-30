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У штанах з лампасами та топі з галтером: Джессіка Честейн на показі бренду Ralph Lauren

У штанах з лампасами та топі з галтером: Джессіка Честейн на показі бренду Ralph Lauren

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Зірка відвідала показ у гламурному вбранні.

Оскароносна зірка Джессіка Честейн відвідала презентацію нової колекції бренду Ralph Lauren Fall/Holiday 2024, яку показали у Нью-Йорку.

На заході зірка з'явилася в цікавому штанному вбранні, яке включало чорні штани-палаццо з шовковими лампасами, а також гламурний топ із V-подібним декольте та стразами.

У топа також була бретелька-галтер, а ось спина у нього була відкрита.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Доповнила вона цей образ укладанням з легкими кучерями, яскравим макіяжем очей і сумкою на довгому ланцюжку.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Це модне шоу бренду було мінімалістичним та натхненним першим показом жіночої колекції бренду 1972 року, на якому він демонстрував свої товари редакторам та друзям у своєму власному офісі. У колекції представлена ​​серія вбранеь у спокійних нейтральних тонах — коричневих, сірих, чорних та металевих. Така м'яка палітра характерна як для повсякденного носіння, так і для святкового, оскільки дизайнер пропонує і варіанти речей з лелытками та стразами.

Наприкінці показу 84-річний Лорен вийшов до гостей заходу.

Ральф Лорен / © Associated Press
Ральф Лорен / Фото: Associated Press

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