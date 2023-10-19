У штанах з пряжками та укороченій блузці: Джулія Фокс з'явилася в готичному вбранні на прогулянці

33-річна зірка мала сміливий та як завжди епатажний вигляд.

Модель Джулія Фокс вирішила оригінально прорекламувати свою книжку мемуарів Down the Drain, яка нещодавно надійшла у продаж. Взявши її в руку Джулія прогулялася Лондоном, в який прилетіла заради чергового інтерв'ю.

Проте привернула увагу не лише її письменницька робота, а й незвичайний образ. Епатажна зірка одяглася в готичне вбрання, в якому поєднала штани з пряжками, вкорочену блузу та довге пальто.

У руці Джулія мала мінісумку з короткими ручками, на обличчі вона зробила яскравий макіяж, і завершила образ чорними туфлями, об'ємним укладанням і масивними сережками.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Але мемуари – не єдине чим Фокс здивувала британців. Також модель вийшла на сцену під час шоу Мадонни у Лондоні на O2 Arena.

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