У штанах з розрізами та з прикрасою на шиї: 76-річна Голді Гоун вперше за тривалий час вийшла у світ

76-річна Голді Гоун, яку багато хто знає за комедіями 70-90-х років, останніми роками не частий гість на заходах та світських вечірках. Лауреатка "Оскара" більше надаэ перевагу спокійному сімейному заміському життю, прогулянкам вранці та катанню на велосипеді. Іноді Голді ділиться деякими сімейними кадрами із шанувальниками у Instagram.

Однак цього тижня вона відвідала захід у Лос-Анджелесі, організований на честь Джорджа Шлаттера у The Comedy Store. Джордж Шлаттер — телевізійний продюсер і режисер, відомий своєю роботою над серіалом "Жарти Ровена та Мартіна", а також засновником премії American Comedy Awards.

На заході Голді з'явилася в чорних штанах з розрізами, чорній майці та легкому жакеті з принтом. Образ акторки доповнили об'ємна зачіска, туфлі-човники, прикраса на шиї та червоний манікюр.

Голді Гоун / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що актриси має трьох дітей і всі вони стали акторами. Єдина дочка Голді — Кейт Гадсон, яка зараз досить часто з'являється на публіці, щоб прорекламувати фільм "Ножі наголо: Скляна цибуля", де зіграла. Нещодавно знаменитість демонструвала блискучу дуохромну сукню на червоній доріжці.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

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