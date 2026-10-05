У штанях-кльош і светрі з незвичайними рукавами: Ума Турман з’явилася на Тижні моди в Парижі

Ума Турман / © Getty Images

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Ума Турман відвідала показ жіночої колекції Zimmermann сезону весна-літо 2027, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Перед шоу вона усміхнено позувала фотографам.

Акторка була одягнена у графітовий светр з високим коміром і широкою гумкою внизу. Особливістю вбрання стали довгі об’ємні рукави з розрізами та декоративними ґудзиками. Їхні краї вільно спадали навколо кистей.

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Ума Турман / © Getty Images

Светр Ума скомбінувала з чорними штанями-кльош зі стрілками і чорними шкіряними гостроносими туфлями. Під рукою вона тримала чорну шкіряно-замшеву сумку з декоративними китицями, а лук доповнила лаконічними прикрасами — невеликими сережками і каблучкою.

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Волосся зірка уклала м’якими локонами та зробила природний макіяж з рожевими рум’янами і глянцевим блиском на губах.

Нагадаємо, Ума Турман у червоному топі та спідниці-плісе відвідала показ Prada в Мілані.

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