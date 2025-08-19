ТСН у соціальних мережах

У штанях-палацо і розкішних прикрасах: ефектна Гелен Міррен на кіноподії у Нью-Йорку

80-річна акторка в білосніжному луку презентувала кримінальну комедію, у якій зіграла одну з головних ролей.

Гелен Міррен

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен відвідала спеціальний показ фільму «Клуб убивць по четвергах» (The Thursday Murder Club) у Нью-Йорку. Кримінальна комедія вийде 28 серпня на стримінговій платформі Netflix.

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

На івенті акторка з’явилася у стильному образі. На ній був білосніжний ансамбль, який складався зі светра в рубчик і штанів-палацо з асиметричним драпуванням. Вбрання вона скомбінувала з босоніжками на високих платформах і клатчем-футляром зі стразами.

Гелен зробила акуратне укладання боб каре, вечірній макіяж і завершила лук розкішним комплектом прикрас із золотом та перлами.

Нагадаємо, Гелен Міррен на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon прибула в ніжно-рожевому кардигані, прикрашеному на горловині бантом, і спідниці міді.

