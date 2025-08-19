- Дата публікації
У штанях-палацо і розкішних прикрасах: ефектна Гелен Міррен на кіноподії у Нью-Йорку
80-річна акторка в білосніжному луку презентувала кримінальну комедію, у якій зіграла одну з головних ролей.
Гелен Міррен відвідала спеціальний показ фільму «Клуб убивць по четвергах» (The Thursday Murder Club) у Нью-Йорку. Кримінальна комедія вийде 28 серпня на стримінговій платформі Netflix.
На івенті акторка з’явилася у стильному образі. На ній був білосніжний ансамбль, який складався зі светра в рубчик і штанів-палацо з асиметричним драпуванням. Вбрання вона скомбінувала з босоніжками на високих платформах і клатчем-футляром зі стразами.
Гелен зробила акуратне укладання боб каре, вечірній макіяж і завершила лук розкішним комплектом прикрас із золотом та перлами.
Нагадаємо, Гелен Міррен на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon прибула в ніжно-рожевому кардигані, прикрашеному на горловині бантом, і спідниці міді.