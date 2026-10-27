У штанях, схожих на спідницю, і з великою пряжкою на талії: Шарліз Терон здивувала образом

Шарліз Терон / © Getty Images

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Шарліз Терон відвідала другий щорічний благодійний галавечір amfAR Dallas 2026, який відбувся у Далласі, штат Техас. Він був присвячений збору коштів на дослідження ВІЛ та підтримку глобальних ініціатив у сфері охорони здоров’я.

Акторка стала однією з головних героїнь заходу, адже цього вечора отримала нагороду Award of Inspiration за свою благодійну діяльність, зокрема за роботу організації Charlize Theron Africa Outreach Project, яка підтримує здоров’я і безпеку молоді в Південній Африці.

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Для появи на заході Терон обрала ефектний аутфіт від французького Модного дому Givenchy з колекції весна-літо 2027, створеної креативною директоркою бренду Сарою Бертон.

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Шарліз Терон / © Getty Images

На Шарліз був чорний топ без рукавів із червоною облямівкою на горловині та подвійними бретельками, які утворювали вирізи на плечах. Він підкреслив її струнку фігуру й підтягнуті руки.

Верх акторка поєднала з чорними штанями екстремально широкого крою з червоними смугами. Вони мали незвичайні об’ємні складки на стегнах, які спадали вздовж ніг і створювали силует, що нагадував спідницю.

Талію зірки підкреслював чорний шкіряний ремінь із великою круглою сріблястою пряжкою. Взута вона була в чорні мюлі Givenchy.

Від масивних прикрас акторка відмовилася, обравши лише маленькі сережки та кафи, якими прикрасила вуха. Волосся вона зібрала у стильну зачіску з хвилястим пасмом, яке спадало на обличчя, макіяж зробила з акцентом на очах, підкресливши їх темними тінями, а губи нафарбувала помадою нюдового відтінку.

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Нагадаємо, Шарліз Терон приголомшила сміливим образом у прозорій сукні з мереживом і блискітками.

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