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- Шоу-бізнес
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У штанях, схожих на спідницю, і з великою пряжкою на талії: Шарліз Терон здивувала образом
51-річна голлівудська акторка з’явилася на благодійному заході в незвичайному вбранні, яке підкреслило її струнку фігуру та спортивні плечі.
Шарліз Терон відвідала другий щорічний благодійний галавечір amfAR Dallas 2026, який відбувся у Далласі, штат Техас. Він був присвячений збору коштів на дослідження ВІЛ та підтримку глобальних ініціатив у сфері охорони здоров’я.
Акторка стала однією з головних героїнь заходу, адже цього вечора отримала нагороду Award of Inspiration за свою благодійну діяльність, зокрема за роботу організації Charlize Theron Africa Outreach Project, яка підтримує здоров’я і безпеку молоді в Південній Африці.
Для появи на заході Терон обрала ефектний аутфіт від французького Модного дому Givenchy з колекції весна-літо 2027, створеної креативною директоркою бренду Сарою Бертон.
На Шарліз був чорний топ без рукавів із червоною облямівкою на горловині та подвійними бретельками, які утворювали вирізи на плечах. Він підкреслив її струнку фігуру й підтягнуті руки.
Верх акторка поєднала з чорними штанями екстремально широкого крою з червоними смугами. Вони мали незвичайні об’ємні складки на стегнах, які спадали вздовж ніг і створювали силует, що нагадував спідницю.
Талію зірки підкреслював чорний шкіряний ремінь із великою круглою сріблястою пряжкою. Взута вона була в чорні мюлі Givenchy.
Від масивних прикрас акторка відмовилася, обравши лише маленькі сережки та кафи, якими прикрасила вуха. Волосся вона зібрала у стильну зачіску з хвилястим пасмом, яке спадало на обличчя, макіяж зробила з акцентом на очах, підкресливши їх темними тінями, а губи нафарбувала помадою нюдового відтінку.
Нагадаємо, Шарліз Терон приголомшила сміливим образом у прозорій сукні з мереживом і блискітками.