У штанному костюмі та хутряному пальті: Шерон Стоун сходила на фешнзахід
67-річна Шерон Стоун відвідала церемонію вручення премії Fashion Awards 2025 у Лондоні.
До Королівського Альберт-голу в британській столиці акторка приїхала в стильному теплому штанному костюмі, під який одягла білу сорочку, а зверху хутряне пальто.
Шерон підібрала до образу туфлі-човники до тону на підборах, а під пахвою тримала таку саму сумку середнього розміру. Акторка зробила макіяж з акцентом на губи і нанесла яскраві рум’яна на щоки, а з прикрас одягла сережки з камінням та прикрасу на шию теж з камінням, і зробила укладання.
На церемонії також було багато інших знаменитостей. Співачка Ріта Ора приїхала у пікантній сукні з декольте до пупка.
А акторка Сієнна Міллер, вийшовши на доріжку, оголосила про свою третю вагітність, одягнувши прозору білу сукню і показавши живіт.