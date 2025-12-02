У штанному костюмі та хутряному пальті: Шерон Стоун сходила на фешнзахід

Шерон Стоун / © Associated Press

До Королівського Альберт-голу в британській столиці акторка приїхала в стильному теплому штанному костюмі, під який одягла білу сорочку, а зверху хутряне пальто.

Шерон підібрала до образу туфлі-човники до тону на підборах, а під пахвою тримала таку саму сумку середнього розміру. Акторка зробила макіяж з акцентом на губи і нанесла яскраві рум’яна на щоки, а з прикрас одягла сережки з камінням та прикрасу на шию теж з камінням, і зробила укладання.

На церемонії також було багато інших знаменитостей. Співачка Ріта Ора приїхала у пікантній сукні з декольте до пупка.

А акторка Сієнна Міллер, вийшовши на доріжку, оголосила про свою третю вагітність, одягнувши прозору білу сукню і показавши живіт.