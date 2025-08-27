У штанному костюмі та окулярах від сонця: Кейт Бланшетт заскочили папараці у Венеції

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Сьогодні у Венеції стартує 82-й кінофестиваль і знаменитості вже з’їжджаються до Італії, щоб відзначити церемонію відкриття на червоній доріжці.

56-річна Бланшетт була зазнімкована папараці на катері. Зірка була одягнена в молочно-білу блузку і штанний костюм до тону, волосся зібрала в хвіст і одягла великі чорні сонцезахисні окуляри.

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Бланшетт була практично без прикрас, лише дві золоті каблучки виблискували у неї на пальці. Акторка махала папараці рукою.

Також на кінофестиваль уже прибула Джулія Робертс. Її помітили фотографи на пірсі, вона була в шортах чорного кольору, чорному топі та великою чорною сумкою Celine в руках з колекції весна-літо 2026. Образ вона також доповнила снікерсами від Superga, сонцезахисними окулярами, декількома прикрасами та укладанням з локонами.