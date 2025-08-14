У штанному костюмі та зі стильною зачіскою: Шерон Стоун сходила на концерт в Нью-Йорку

Шерон Стоун / © Getty Images

Реклама

Зірку заскочили, коли вона виходила з концерту «Watch What Happens Live with Andy Cohen» на площі Гадсон-сквер у Нью-Йорку.

Одягнена Шерон Стоун була в стильний штанний костюм, взута в лаковані черевики без підборів, а в неї на шиї виблискувало кольє з великим камінням, схожими на діаманти. Також образ Стоун доповнювали мініатюрні золоті сережки, стильна зачіска та макіяж очей, який вона зробила рожевими тінями, а також помада на губах.

Шерон Стоун / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Стоун відвідувала прем’єру фільму «Ніхто 2» у Лос-Анджелесі, у якому зіграла одну із ролей. Там вона з’явилася перед камерами фотографів у максісукні та з трьома прийомними дорослими синами.

Реклама