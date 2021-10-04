У штанному костюмі і босоніжках на величезній платформі: 76-річна Гелен Міррен вийшла на подіум

У штанному костюмі і босоніжках на величезній платформі: 76-річна Гелен Міррен вийшла на подіум

76-річна британська акторка взяла участь у показі Le Defile L'Oreal Paris в рамках Паризького тижня моди.

Показ, який був присвячений боротьбі з домаганнями і розширенню прав і можливостей жінок у всьому світі, відбувся в монетному дворі, а участь у ньому взяли не тільки професійні моделі, а й інші знаменитості, серед яких були акторки Гелен Міррен і Ембер Герд.

Ембер Герд / Associated Press

Міррен вийшла на подіум в чорному штанному костюмі, який був розшитий камінням і ідеально сидів на фігурі англійки. Вона взула босоніжки на дуже високій платформі, які також були покриті камінням, у вухах у зірки були великі сережки-підвіски з колами, волосся зібране в пучок, а на обличчі був дуже насичений макіяж очей.

Гелен Міррен / Getty Images

На фото з бекстейджу Гелен була зображена з італійською фехтувальницею, паралімпійською чемпіонкою Європи, світу, Олімпійських ігор Беатріс Віо, яка також брала участь в показі. 24-річній спортсменці і 76-річній акторці якраз зробили макіяжі і вони красувалися перед дзеркалом.

Беатріс Віо і Гелен Міррен готуються за кулісами перед Le Defile L'Oreal Paris 2021 рамках Тижня моди в Парижі / Getty Images

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