У штанному костюмі і на шпильках: Вероніка Дідусенко на прессконференції

Українська модель у стильному образі зустрілася з журналістами.

Вероніка Дідусенко провела пресконференцію щодо подання позову на конкурс "Міс Україна" на захист прав матерів. Вперше за 70 років існування "Міс Світу" українка кинула виклик застарілим правилам конкурсу.

Вероніка Дідусенко/Пресслужба

Основні вимоги у заяві - визнання протиправним дискваліфікацію Дідусенко і відновлення статусу "Міс Україна".

Перед журналістами модель постала у світло-бежевому шовковому костюмі від українського бренду Vorozhbyt&Zemskova, який складався із вільного подовженого жакету та широких штанів. Вбрання вона поєднала із лакованими туфлями на шпильках.

Вероніка Дідусенко/Пресслужба

Вероніка зібрала волосся у хвіст і доповнила аутфіт ніжним макіяжем з акцентом на очах. Шию вона прикрасила делікатним ланцюжком.

Вероніка Дідусенко/Пресслужба

"Невже у 21-му столітті материнство може бути перешкодою для особистого та професійного зростання у будь-якій сфері: науці, політиці, бізнесі, шоу-бізнесі?! Я була приголомшена, коли у чотирьох провідних конкурсах краси я зіштовхнулася з шокувальним прикладом дискримінаційних обмежень, які відповідають поглядам на роль жінки у суспільстві середині минулого століття. Уявіть собі до участі у конкурсах краси досі не допускаються юні матері, дівчата, які втратили своїх дітей, жертви зґвалтувань, які все-таки вирішили народити дитину, жінки, які перебували у шлюбі та вдови. Слід зазначити, що не скрізь на нашій планеті шлюби є добровільними.

Вероніка Дідусенко/Пресслужба

Мій позов не про корону конкурсу краси, а про права матерів! Мій позов створить прецедент для національних конкурсів краси інших країн, які будуть відправляти своїх учасниць на отримання статусу "Міс світу!" - розповіла Вероніка на конференції.

Підтримати модель прийшли українська танцівниця, переможниця шоу "Танці з зірками" та мати двох дітей – Ілона Гвоздьова, а також відома вікова модель, мама та бабуся - Наталія Кара.

Ілона Гвоздьова, Вероніка Дідусенко, Наталія Кара/Пресслужба

"Я вважаю, що брати участь в конкурсах краси має жінка без обмежень за такими застарілими правилами і скажу глобально і голосно - кожна жінка має право на красу. Є сенс змінити правила конкурсу для того, щоб більшість жінок мали таку можливість і не було дискримінації. Я із задоволенням підтримую проєкт #RightToBeAMother. Кожна жінка, і я зокрема, успішні молоді мами! І жінки самі повинні обирати, чи хочуть вони бути на конкурсі краси і боротися за честь нашої країни. Я на власному досвіді відчула величезну підтримку і водночас хейт, коли танцювала на паркеті під час другої вагітності. Вагітність - це не хвороба! І якщо у мене був гарний стан, прекрасне самопочуття, то я сама для себе обирала чи приймати участь у проєкті!" – зазначила Ілона.

Дідусенко зазначила, що на офіційних сайтах світових конкурсів краси Miss World, Miss Earth, Miss International та Miss Universe не зазначено, що учасниця конкурсу не повинна мати дитину, чи бути заміжньою на момент участі у конкурсі.

Вероніка є засновницею проєкту #RightToBeAMother, мета якого − захистити права жінок та дати можливість самим обирати, незалежно від наявності у них дітей, домогтися не мати дискримінаційних обмежень щодо спроможності брати участь в конкурсах краси як світових, так і в Україні.

Вероніка Дідусенко/Пресслужба

Нагадаємо, що у 2018 році Вероніка стала "Міс Україна" та далі мала представляти Україну на "Міс світу", але послідовно була дискваліфікована як мати-одиначка, що є дискримінацією та порушенням прав жінки.

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