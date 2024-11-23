У штанному костюмі і шоколадній блузці: зірка фільму "Гладіатор" Конні Нільсен у стильному луку прийшла на шоу

Фотографи зазнімкували Конні Нільсен перед її участю у телешоу "CBS Mornings" у Нью-Йорку. В ефірі вона розповіла про знімання у другій частині фільму "Гладіатор", у якому вона зіграла роль Луціли.

Конні була одягнена у темно-синій костюм, який складався з подовженого двобортного жакета з хусткою-паше у кишені і широких штанів. На ній також була блузка і шарф шоколадного кольору. Взула акторка замшеві коричневі гостроносі туфлі.

Конні Нільсен / Фото: Getty Images

Нільсен зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, одягла черепахові окуляри з блакитним склом і завершила аутфіт золотистими сережками.

Про фільм:

Це епічна сага про владу, помсту та інтриги, події якої відбуваються у Стародавньому Римі. Декілька років тому Луцій став свідком вбивства Максимуса від рук свого дядька. Тепер він змушений увійти до Колізею після того, як його дім було зруйновано імператорами-тиранами, які тепер керують Римом. Оскільки на карту поставлено майбутнє імперії, Луцій повинен знайти в собі сили забути минуле та повернути Риму і його народу колишню славу.

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