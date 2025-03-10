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У штанному костюмі і топі з лелітками: Кейт Бланшетт в об'єктиві папараці

У штанному костюмі і топі з лелітками: Кейт Бланшетт в об'єктиві папараці

У штанному костюмі і топі з лелітками: Кейт Бланшетт в об'єктиві папараці

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

55-річна акторка в образі total black прийшла на знімання.

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Кейт Бланшетт. Вона прийшла на знімання до телевізійної студії ABC.

Акторка мала стильний вигляд. На ній був чорний костюм, який складався  з прямих штанів зі стрілками і жакета з чорним тканинним поясом. Його зірка скомбінувала з топом із написом, повністю розшитим лелітками – чорними і срібними.

Кейт Бланшетт / © Associated Press
Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Аутфіт Бланшетт доповнила чорними шкіряними туфлями на шпильках. У неї було акуратне укладання, легкий макіяж із глянцевим блиском на губах і лаконічні золоті сережки у вухах.

Нагадаємо, Кейт Бланшетт на церемонію нагородження премії "Золотий глобус" прийшла у старій довгій золотій сукні від Louis Vuitton.

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