У штанному костюмі і з кольє: Емілі Ратаковскі сходила на вечірку

Все літо модель Емілі Ратаковскі присвятила тільки дитині, яку народила в березні. Але восени зірка стала частіше з'являтися в світському суспільстві.
30-річна Емілі Ратаковскі вчора відвідала коктейльну вечірку Coin Geek в Gustavino's в Нью-Йорку. На паті знаменитість приїхала в сірому штанному костюмі, який складався з подовженого жакета і широких штанів, під який підібрала чорні в'єтнамки на невисоких підборах.
У молодої мами був скромний майже безбарвний манікюр, макіяж в нюдових відтінках, а довге волосся вона розпустила. Стильний лук Емілі доповнила широким золотим кольє на шиї.
Нагадаємо, нещодавно модель відвідувала Тиждень моди в Мілані, де з'явилася перед камерами папараці в образі, який нагадував нам дорожній знак. Вийшло кумедно. До речі, тоді зірка теж була в штанному костюмі.
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