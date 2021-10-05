У штанному костюмі і з кольє: Емілі Ратаковскі сходила на вечірку

У штанному костюмі і з кольє: Емілі Ратаковскі сходила на вечірку

Все літо модель Емілі Ратаковскі присвятила тільки дитині, яку народила в березні. Але восени зірка стала частіше з'являтися в світському суспільстві.

30-річна Емілі Ратаковскі вчора відвідала коктейльну вечірку Coin Geek в Gustavino's в Нью-Йорку. На паті знаменитість приїхала в сірому штанному костюмі, який складався з подовженого жакета і широких штанів, під який підібрала чорні в'єтнамки на невисоких підборах.

У молодої мами був скромний майже безбарвний манікюр, макіяж в нюдових відтінках, а довге волосся вона розпустила. Стильний лук Емілі доповнила широким золотим кольє на шиї.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

Нагадаємо, нещодавно модель відвідувала Тиждень моди в Мілані, де з'явилася перед камерами папараці в образі, який нагадував нам дорожній знак. Вийшло кумедно. До речі, тоді зірка теж була в штанному костюмі.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

Читайте також: У мереживній сукні з квіткою на шиї: Емілі Ратаковскі сексуально позувала на доріжці Met Gala 2021

Емілі Ратаковскі вже повернула форму після народження дитини (7 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання