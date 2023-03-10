Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У штанному костюмі м'ятного кольору: елегантна Кейт Бланшетт відвідала чергову церемонію в Каліфорнії

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
316
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У штанному костюмі м'ятного кольору: елегантна Кейт Бланшетт відвідала чергову церемонію в Каліфорнії

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Вбрання було яскравим і досить у незвичайному дизайні.

Акторка Кейт Бланшетт має дуже насичений тиждень, оскільки вона встигла побувати вже на кількох заходах. 8 березня оскароносна зірка стала гостею щорічного галаконцерту Time "Жінка року" у Лос-Анджелесі, а наступного дня вийшла на червону доріжку церемонії Green Carpet Fashion Awards.

Для цього заходу вона віддала перевагу цікавому штанному костюмі від бренду Valentino.

Вбрання складалося з жакету м'ятного відтінку з чорними лацканами, а також штанів класичного фасону, які прикрашав великий рожевий бант. Також акторка одягла сорочку в колір та чорну краватку. Завершували образ чорні туфлі-човники та елегантне укладання з легкими хвилями.

Кейт Бланшетт / © Getty Images
Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також Кейт цього року номіновано на "Оскар" у категорії "Найкраща акторка" за роль у картині "Тар". Раніше вона цю нагороду вже здобувала двічі. Церемонія нагородження Американської академії відбудеться 12 березня, тому з нетерпінням чекаємо, яке вбрання вона обере для червоної доріжки.

Читайте також:

Акторка-хамелеон і щаслива жінка: зіркова історія Кейт Бланшетт

Акторка-хамелеон і щаслива жінка: зіркова історія Кейт Бланшетт

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
316
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація