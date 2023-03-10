У штанному костюмі м'ятного кольору: елегантна Кейт Бланшетт відвідала чергову церемонію в Каліфорнії

Вбрання було яскравим і досить у незвичайному дизайні.

Акторка Кейт Бланшетт має дуже насичений тиждень, оскільки вона встигла побувати вже на кількох заходах. 8 березня оскароносна зірка стала гостею щорічного галаконцерту Time "Жінка року" у Лос-Анджелесі, а наступного дня вийшла на червону доріжку церемонії Green Carpet Fashion Awards.

Для цього заходу вона віддала перевагу цікавому штанному костюмі від бренду Valentino.

Вбрання складалося з жакету м'ятного відтінку з чорними лацканами, а також штанів класичного фасону, які прикрашав великий рожевий бант. Також акторка одягла сорочку в колір та чорну краватку. Завершували образ чорні туфлі-човники та елегантне укладання з легкими хвилями.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також Кейт цього року номіновано на "Оскар" у категорії "Найкраща акторка" за роль у картині "Тар". Раніше вона цю нагороду вже здобувала двічі. Церемонія нагородження Американської академії відбудеться 12 березня, тому з нетерпінням чекаємо, яке вбрання вона обере для червоної доріжки.

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