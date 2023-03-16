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У штанному костюмі пастельного кольору: Памела Андерсон відкрила показ Hugo Boss

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1019
Час на прочитання
1 хв
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У штанному костюмі пастельного кольору: Памела Андерсон відкрила показ Hugo Boss

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Вся увага публіки на цьому модному шоу була прикута лише до неї.

Акторка та фотомодель Памела Андерсон вирішила після кількох років життя у тиші та спокої повернуться у світ шоу-бізнесу та моди. Зірка "Рятувальників Малібу" взяла участь у показі бренду Hugo Boss весна-літо 2023 року, який минув 15 березня в Маямі.

Памела відкривала показ і вийшла на подіум у стильному штанному костюмі пастельного відтінку і оверсайз фасону.

Жакет мав лише один ґудзик, а штани прикрашали стрілки. Також акторка одягла під костюм трикотажну кофту та сорочку.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Волосся Памелі зібрало у високу і трохи недбалу зачіску, яка надавала образу невимушеності, а на обличчі вона мала лаконічний макіяж з її фірмовими тонкими бровами-дугами, які стали її візитівкою.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press
Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1019
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