У штанному костюмі та білих кедах: Кейт Бланшетт на червоній доріжці премії "Гоя" в Іспанії

52-річна кінозірка відвідала престижний захід у Європі.
Австралійсько-американська акторка Кейт Бланшетт відвідала церемонію "Гоя" — національну кінопремію Іспанії, що відбулася у Палаці мистецтв у Валенсії.
Для заходу зірка фільмів "Володар перснів" та "Авіатор" обрала вбрання кольору курної троянди, в якому поєднала жакет від Giorgio Armani та картаті штани в клітку. Цікавою частиною образу стали не туфлі на підборах, а білі кеди.
Також свій гарний жакет знаменитість вирішила одягнути на голе тіло, а декольте прикрасила кількома золотими ланцюжками від Van Cleef & Arpels.
Нагадаємо, що нещодавно у штанному костюмі та білих кедах також з'явилася на публіці і перша леді України Олена Зеленська. У такому образі вона взяла участь у четвертому Diia Summit.
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