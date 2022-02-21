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У штанному костюмі та човниках: Вікторія Бекхем на модному шоу в Лондоні

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У штанному костюмі та човниках: Вікторія Бекхем на модному шоу в Лондоні

Вікторія Бекхем / Getty Images

У Лондоні днями стартував Тиждень моди. Сьогодні одне із шоу відвідала дизайнерка Вікторія Бекхем.

Вікторія була заскочена разом із моделлю Джордан Данн у першому ряду на шоу Supriya Lele під час Лондонського тижня моди. Одягнена Вікторія була в чорний жакет і штани, а взута в білі гостроносі туфлі-човники на підборах. Волосся дизайнерка зібрала в зачіску, а на обличчі у неї був легкий макіяж.

Джордан Данн та Вікторія Бекхем / © Getty Images
Джордан Данн та Вікторія Бекхем / Getty Images

31-річна Джордан Данн, яка сиділа поруч із Бекхем, була одягнена у світло-блакитну і досить відверту сукню і взута у світлі босоніжки з дуже тонкими чорними зав'язками навколо щиколотки. Волосся моделі було розпущене, вона також зробила макіяж та світлий манікюр.

Вікторія Бекхем / © Getty Images
Вікторія Бекхем / Getty Images

Раніше Джорданн вже з'являлася на публіці у двох інших образах на двох інших заходах – вечірці бренду Maximilian та показі Fashion East.

Джордан Данн / © Getty Images
Джордан Данн / Getty Images
Джордан Данн / © Getty Images
Джордан Данн / Getty Images

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