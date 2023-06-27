У штанному костюмі та з мінісумкою: Єва Лонгорія відвідала модний показ у Франції

Єва Лонгорія відвідала показ Jacquemus, який учора відбувся у Версальському замку, у Версалі, Франції.
48-річна зірка "Відчайдушних домогосподарок" мала чудовий вигляд в об'ємному білому штанному костюмі з льону, що складався з подовженого блейзера і дуже широких штанів від Jacquemus.
Свій образ Єва доповнила мінісумкою від цього бренду. Волосся зібрала в недбалий пучок, зробила легкий макіяж на обличчі і одягла в одне вухо сережку-цвях з діамантом, а в інше – сережку у вигляді кільця.
На доріжці Лонгорія позувала зі своєю подругою Вікторією Бекхем, яка приїхала подивитися шоу разом із чоловіком Девідом. Фотографам цього дня вдалося зробити рідкісні кадри з Вікторією Бекхем, що усміхається. Зняли і, як Девід поклав свою руку на сідниці дружині.
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