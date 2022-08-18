У штанному костюмі та з сумкою Birkin: Гайді Клум сфотографували біля готелю

Гайді Клум тепер щодня потрапляє під приціли папараці, коли приїжджає на знімання America's Got Talent.

49-річна Клум змінила розкішну смарагдову сукню від Dolce & Gabbana на рожевий костюм і в новому образі з'явилася на публіці.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

На цей раз Гайді одягла костюм, що складався з подовженого блейзера і штанів-кльош і топа з круглим вирізом. Аутфіт зірка доповнила рожевою сумкою Birkin, рожевими босоніжками на шпильках та світлими сонцезахисними окулярами, ефектно уклала волосся і зробила нюдовий манікюр. Клум сфотографували дорогою з автомобіля до готелю.

Про свою роботу над шоу America's Got Talent Клум розповіла під час інтерв'ю Fox News Digital.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

"Я хочу повеселитися, я хочу, щоб мене розважали, я хочу, щоб мене захоплювало те, що відбуваэться, але я також хочу добре провести час. Я хочу гарного настрою від людей", - заявила зірка.

Також на шоу серед суддів є її колега Софія Вергара, яка також часто потрапляє до об'єктивів фотографів та позує разом із Клум на червоній доріжці.

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