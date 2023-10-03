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У штанному костюмі з розрізами: Аліна Байкова прогулялася Парижем у вбранні від Андре Тана

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У штанному костюмі з розрізами: Аліна Байкова прогулялася Парижем у вбранні від Андре Тана

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Українка традиційно вийшла на вулицю із жовто-синьою стрічкою на грудях.

Українська модель Аліна Байкова після грандіозного дефіле на Тижні моди в Парижі, де вона з'явилася у білій сукні з розрізами, знову сяяла на вулиці у вбранні від дизайнера Андре Тана. Знімком зірка поділилася у Instagram Stories.

Аліна вийшла на невелику прогулянку містом і на ній було вбрання в яскраво-зеленому кольорі — льняний штанний костюм з жакетом і штанами з розрізами спереду.

Доповнила вона цей аутфіт невеликою сумкою Hermès Birkin бежевого кольору, а також улюбленими сонцезахисними окулярами та прикрасами. Під костюм Аліна одягла чорне бюстьє.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

На грудях зірка традиційно мала стрічку з прапором України, а на сумку вона наклеїла наклейку з написом russia is a terrorist state.

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Дата публікації
Перегляди
900
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