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У штанях гакі і з червоними губами: Крістіна Агілера потрапила під приціл папараці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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1049
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У штанях гакі і з червоними губами: Крістіна Агілера потрапила під приціл папараці

Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

Співачку сфотографували під час прогулянки Нью-Йорком.

42-річна артистка вийшла до шанувальників напередодні свого довгоочікуваного концерту Pride у неділю ввечері у Брукліні.

Крістіну Агілеру заскочили фотографи у Трайбеку. Знаменитість була одягнена в чорну футболку з написом "Just Be Jealous", вишитим стразами та камуфляжних штанях. У руках тримала червону сумку, а також доповнила свій образ чорними сонцезахисними окулярами, великими круглими сережками та кількома ланцюжками на шиї. Волосся у неї було зібране в кінський хвіст, а на губах була червона помада.

Крістіна Агілера / © Getty Images
Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями також Агілеру сфотографували у зухвалому вбранні та з мінісумкою на вулицях Нью-Йорка. Тоді Крістіна прямувала на репетицію свого концерту, що відбудеться сьогодні.

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Дата публікації
Перегляди
1049
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