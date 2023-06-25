У штанях гакі і з червоними губами: Крістіна Агілера потрапила під приціл папараці

42-річна артистка вийшла до шанувальників напередодні свого довгоочікуваного концерту Pride у неділю ввечері у Брукліні.

Крістіну Агілеру заскочили фотографи у Трайбеку. Знаменитість була одягнена в чорну футболку з написом "Just Be Jealous", вишитим стразами та камуфляжних штанях. У руках тримала червону сумку, а також доповнила свій образ чорними сонцезахисними окулярами, великими круглими сережками та кількома ланцюжками на шиї. Волосся у неї було зібране в кінський хвіст, а на губах була червона помада.

Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями також Агілеру сфотографували у зухвалому вбранні та з мінісумкою на вулицях Нью-Йорка. Тоді Крістіна прямувала на репетицію свого концерту, що відбудеться сьогодні.

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