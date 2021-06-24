У штанях-галіфе і топі з паєтками: Джіджі Хадід сходила на інтерв'ю і розповіла про материнство

У штанях-галіфе і топі з паєтками: Джіджі Хадід сходила на інтерв'ю і розповіла про материнство

26-річна супермодель вибрала повністю чорний аутфіт.

Після народження дочки супермодель Джіджі Хадід не з'являлася на заходах, а останній показ, в якому вона брала участь, був для бренду Versace. Часто зірку бачать лише на прогулянках з дитячим вызочком в Нью-Йорку, проте днями папараці зробили фото Джіджі після робочого знімання.

Джіджі Хадід / Getty Images

Дівчина була одягнена в чорні атласні штани-галіфе, топ на одне плече, повністю розшитий паєтками, і чорні чоботи на високих підборах. Цей образ вона вибрала для інтерв'ю з журналістами, адже стала обличчям нової парфумерної кампанії Ralph Lauren.

В інтерв'ю модель також запитали, що ж є для неї головною "родзинкою" у материнстві.

"Я б сказала, що головне — це найпростіші речі. Бачити, як вона дізнається щось нове щодня, навіть якщо це, наприклад, прості дії: взяти чашку або покласти м'яч до лунки. Ти просто думаєш, що це найкраще, найгеніальніше", — сказала Джіджі.

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