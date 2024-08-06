У штанях з лампасами і з екстравагантним поясом: Кейт Бланшетт у стильному луку сходила на радіоефір

Папараці заскочили Кейт Бланшетт у районі Сохо у Нью-Йорку, коли вона йшла на радіо SiriusXM. В ефірі вона розповіла про знімання у пригоднийцькому комедійному екшені "Бордерлендз", у якому зіграла головну роль.

На зірці був чорний подовжений жакет, базова біла футболка і чорні прямі штани з білими лампасами від бренду Meryll Rogge.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Аутфіт Кейт доповнила екстравагантним поясом з шаховим принтом і великою металевою пряжкою цікавої форми. Взута вона була в біло-салатово-чорні кросівки.

Бланшетт мала розпущене волосся і сонцезахисні окуляри в біло-чорній оправі на обличчі.

Про фільм:

Головна героїня Ліліт (Кейт Бланшетт), злочинниця з загадковим минулим, повертається на свою рідну планету – Пандору, щоб знайти доньку впливового розробника зброї Атласа, яка зникла. Ліліт укладає союз з несподіваною командою справжніх невдах – Роландом, колишнім елітним найманцем, який тепер відчайдушно потребує відкуплення; дикою крихтою Тіною, підлітком-підривницею; здорованем Кріґом, захисником Тіни; дивакуватою вченою Танніс і кумедним роботом Клептрапом. Ці "герої" змушені битися з інопланетними монстрами й небезпечними бандитами, щоб знайти та захистити дівчинку, в якої може бути ключ до неймовірної сили, і врятувати світ.

В український прокат фільм "Бордерлендз" вийде 8 серпня.

Нагадаємо, Кейт Бланшетт сходила на ранкове шоу "Good Morning America" у синьому вбранні з деніму від Brandon Maxwell і з чорним поясом із пряжкою у вигляді серця.

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