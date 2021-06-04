У штанях-карго і на шпильках: Кім Кардашян у стильному луці продемонструвала пишну п'яту точку

Зірка реаліті любить вихвалятися обновками і своїми сексуальними формами.
Кім Кардашян у своїй вбиральні влаштувала фотосесію у новому стильному луці. Інфлюенсерка скомбінувала світло-бежеві штани-карго з коричневим в'язаним укороченим светром. Образ вона доповнила світлими ботильйони на шпильці.
Спочатку зірка реаліті продемонструвала, який вигляд у цьому вбранні має її пишна п'ята точка.
Потім Кім похизувалася пласким животом.
Волосся Кардашян накрутила в легкі локони і зробила макіяж у нюдово-мідних відтінках.
У цьому аутфіті красуня вирушила на прогулянку.
Нещодавно Кардашян похизувалася пишними формами у чорному купальнику. Таким чином вона подякувала своїм підписникам за підтримку, кількість яких у неї досягло 225 мільйонів.
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