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У штанях-карго і вуличному халаті: Надя Дорофєєва у стильному образі від українського бренду прогулялася Києвом

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У штанях-карго і вуличному халаті: Надя Дорофєєва у стильному образі від українського бренду прогулялася Києвом

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Співачка продемонструвала обновку від бренду the COAT.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram відео, в якому продемонструвала стильний образ від українського бренду the COAT.

Артистка прогулялася Подолом у топі, світлих штанях-карго, вуличному халаті з принтом і білих кросівках. Волосся вона розпустила і зробила ніжний макіяж.

"Київ то є Вдома", - підписала відео Надя.

Ще співачка виклала світлину, на якій вона п'є чи то каву, чи то чай на терасі кав'ярні. Одягнена вона у молочний светр оверсайз, з-під якого визирають елегантні рукава-манжети з дрібною торочкою. Шию Дорофєєва прикрасила широким ланцюжком із золотим кулоном.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, минулого разу Надя поділилася лайфгаком вивчення української мови.

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