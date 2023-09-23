У штанях-кльош і фартуху з вишивкою: Ілона Гвоздьова продемонструвала ефектний образ на благодійному бранчі

Ілона Гвоздьова продемонструвала ефектний образ на своєму 15-му благодійному бранчі Ukraine Women Unity у ресторані FRANCO у Козині.

Ілона Гвоздьова/Фото Володимир Коваленко

На заході вона з'явилася у світлому костюмі від українського бренду 25 Union, який складався із штанів-кльош і традиційного фартуха із символічним орнаментом, торочкою та поясом.

Ілона Гвоздьова/Фото Володимир Коваленко

Вбрання Гвоздьова доповнила білими босоніжками на підборах. Вона зробила гарне укладання, ніжний макіяж, вуха прикрасила елегантними сережками, шию – кулоном на золотому ланцюжку, а руку – браслетом Louis Vuitton.

Ілона Гвоздьова/Фото Володимир Коваленко

На першому осінньому бранчі закрили збір на суму 51 700 грн, яку спрямували на оплату року навчання Дарії із Вінничини, яка мріє стати журналісткою. Дівчина з багатодітної сім'ї, яку виховує мати-одиначка, яка через хворобу втратила працездатність. Зібраної суми вистачило також на допомогу ще одному студенту, майбутньому журналісту – Захару Зіненко.

Івент Ілона Гвоздьова провела разом із телеведучим, актором і волонтером Іваном Городецьким.

Ілона Гвоздьова та Іван Городецький/Фото Володимир Коваленко

Музичними подарунками присутніх потішили співачки Діана Глостер, Маша Данілова, а також неосоул гурт Adam.

Діана Глостер/Фото Володимир Коваленко

Маша Данілова/Фото Володимир Коваленко

Гурт Adam/Фото Володимир Коваленко

А тренерка і майстерка спорту з художньої та естетичної гімнастики Наталія Татарінцева зачарувала красивим танцем на пілоні.

Наталія Татарінцева/Фото Володимир Коваленко

А компетентні експерти виступили із актуальними і цікавими темами, на які подискутували із гостями івенту.

Юлія Приймак і Анна Малиновська/Фото Володимир Коваленко

Альона Єрхова та Олексій Донцов/Фото Володимир Коваленко

Вʼячеслав Лисенко/Фото Володимир Коваленко

Автор і продюсер медійного каналу "Зе Інтервʼюер" Анатолій Анатоліч розповів про медіа, політику соціальних мереж і чому дуже важливо показувати та говорити світу про війну в Україні.

Анатолій Анатоліч/Фото Володимир Коваленко

Акторка Яна Смоленцева поділилася цікавими історіями про свою професію і проєкти під час війни. Зокрема вона розповіла, як робота і знімання впливають на її дітей і стосунки із чоловіком.

Яна Смоленцева/Фото Володимир Коваленко

Головна редакторка Viva і продюсерка соціальних проєктів Іванна Слабошпицька у традиційній рубриці взяла інтервʼю у Наталії Татарінцевої. Під час розмови Наталія розповіла про свою роботу, проблему соціалізації дітей професійних спортсменів і про стосунки з чоловіком Євгеном Котом.

Іванна Слабошпицька/Фото Володимир Коваленко

Євген Кот і Наталія Татарінцева/Фото Володимир Коваленко

Заклад подарував засновницям спільноти і команді організаторів 15- кілограмовий торт, яким почастували гостей івенту.

Торт від закладу/Фото Володимир Коваленко

Анатолій Анатоліч, Іванна Слабошпицька, Юлія Приймак, Юла/Фото Володимир Коваленко

Ілона Гвоздьова, Валентина Хамайко, Юлія Приймак, Анна Малиновська/Фото Володимир Коваленко

Валентина Хамайко та Ілона Гвоздьова/Фото Володимир Коваленко

Олена Бринза, Ілона Гвоздьова, Лала Цукерман/Фото Володимир Коваленко

Анастасія Цимбалару, Маша Данілова та Ілона Гвоздьова/Фото Володимир Коваленко

Ілона Гвоздьова і Марина Кінах/Фото Володимир Коваленко

Гості і спікери бранчу/Фото Володимир Коваленко

Ілона Гвоздьова і гості бранчу/Фото Володимир Коваленко

Нагадаємо, ініціатива Ukraine Women Unity (UWU) Ілони Гвоздьової існує вже рік. За цей час спільнота зібрала чимало коштів на потреби ЗСУ, онкохворих, дітей з інвалідністю, літніх людей, які постраждали від ракетних обстрілів.

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