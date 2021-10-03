У штанях-кльош і на шпильках: Тіна Кароль спокусливо позувала у новій фотосесії

У штанях-кльош і на шпильках: Тіна Кароль спокусливо позувала у новій фотосесії

Артистка має прекрасний вигляд не лише у сукнях. Новий фотосет - цьому підтвердження.

Тіна Кароль обожнює експериментувати не лише і своїй творчості, а й зі своїми образами. Співачка із задоволенням приміряє різні аутфіти, які підкреслюють її принади.

Цього разу артистка знялася у новій цікавій фотосесії авторства Kargina Ksenia. У ній співачка продемонструвала стильний лук від української дизайнерки Arutiunova.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Артистка з'явилася перед камерою к бежевому топі з американською проймою і бретельками, який вона поєднала з чорними штанями-кльош.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Аутфіт Тіна доповнила чорними босоніжками на шпильці. Волосся її було укладене в зачіску з боковим проділом. На обличчі був ніжний макіяж з чорними стрілками.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Кароль спокусливо позувала перед камерою, демонструючи сексуальну і струнку фігуру.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Раніше Тіна показала у фотосеті яскравий образ. На ній була рожева сукня по фігурі з драпуванням на спідниці і вирізами на талії і спині. Лук співачка доповнила бежевими босоніжками на шпильці, укладанням та макіяжем з малиновою помадою.

Тіна Кароль / Тіна Кароль

Тіна Кароль / Тіна Кароль

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