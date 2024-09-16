У штанях-палацо, білому піджаку і метелику: Рікі Мартін на церемонії "Еммі"

52-річний артист обрав для своєї появи на премії чорно-білий лук.
Рікі Мартін відвідав 76-ту церемонію вручення премії "Еммі", яка відбулася у театрі Peacock у Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці артист постав у стильному образі від бренду Tom Ford. На ньому був білий піджак, біла сорочка і чорні штани-палацо з атласними лампасами і стрілками.
Аутфіт Рікі доповнив чорним метеликом і чорними лакованими туфлями. На обличчі у співака була гарна брутальна щетина, а зап'ястя він прикрасив браслетом із діамантами.
Нагадаємо, Рікі Мартін на преспоказ колекції білизняного бренду Ріанни Savage X Fenty постав у чорній накидці-халаті, коричневих кюлотах і грубих чорних черевиках зі світлою підошвою.
Читайте також:
- В ніжно-рожевому костюмі та блузці з бантом: 75-річна Меріл Стріп на червоній доріжці церемонії
- Одяглася надто просто: Дакота Феннінг обрала сукню кольору шампанського на червону доріжку
- З акцентом на декольте: Софія Вергара у червоній сукні Dolce & Gabbana з'явилася на світській церемонії