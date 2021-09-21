У штанях-палацо і з сексуальним декольте: стильний лук Єви Лонгорії

У штанях-палацо і з сексуальним декольте: стильний лук Єви Лонгорії

46-річна акторка поповнила гардероб штанним костюмом.

Єва Лонгорія потішила фоловерів новими знімками в Instagram. Акторка продемонструвала стильний аутфіт. Вона з'явилася у білому топі з сексуальним декольте, а також у персиковому костюмі від Max Mara, який складався з подовженого жакета і штанів-палацо.

Єва Лонгорія / Instagram Єви Лонгорії

Образ зірка доповнила укладанням з локонами і макіяжем з акцентом на очах.

Єва Лонгорія / Instagram Єви Лонгорії

Ще на одному фото разом з Лонгорією зазнімкований її 3-річний син Сантьяго, якого вона тримає за руку. В іншій руці Єва тримала чашечку кави або чаю.

Єва Лонгорія з сином / Instagram Єви Лонгорії

"Понеділок, леді-бос, вайбс", — підписала світлини акторка.

Нагадаємо, раніше Лонгорія у костюмі з принтом "віші", блакитних кросівках від New Balance і синій бейсболці зайнялася спортом.

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Стиль Єви Лонгорії (23 фото)

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