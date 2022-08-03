У штанях-палацо кольору крем-брюле: Злата Огнєвіч продемонструвала лук від українського бренду

Злата Огнєвіч похизувалася стильним аутфітом - костюмом зі штанями-палацо кольору крем-брюле від українського бренду OMiNA. Костюм вона скомбінувала з темно-коричневим топом і босоніжками на підборах.

Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Образ Злата доповнила високим пучком із тоненькими кісками спереду та ніжним макіяжем.

Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

У цьому луку вона знялася у кліпі на нову пісню "Світло".

У дописі Огнєвіч розповіла про український бренд, якому довелося тікати із окупованого Херсона.

"#обстріли….. і українці, які під цими обстрілами рятують свої життя, часто - бізнес, куди було вкладено всю душу.

Подібна історія у цього костюма з мого проєкту #СВІТЛО від українського бренду @omina_omina . Його та інші речі бренду власниця вивозила під шквальними обстрілами з окупованого Херсону. Я радію, що вдалося врятувати головне - ЖИТТЯ!

І дякую, що в такі складні часи українські дизайнери продовжують працювати і, доречі, класно підтримувати українську економіку", - написала артистка.

Злата зазначила, що її гардероб складається з речей українських брендів.

"Мій гардероб практично на 100% складається саме з наших брендів, зокрема: взуття й аксесуари. Так приємно, коли в іншій країні до мене підходять жінки й розпитують, де я купувала свій лук.

Бейонсе, Ріанна, Демі Мур, Белла Хадід, Кім Кардашян, Дженіфер Лопес, Леді Гага, Дуа Ліпа, Карді Бі, княгиня Монако Шарлін, Анна Вінтур (редакторка американського Vogue) і ще багато інших світових зірок обирають УКРАЇНСЬКІ бренди. І це ванлав, в саме серденько", - додала співачка.

Нагадаємо, минулого разу Злата продемонстурвала образ у романтичному образі. Позувала вона на яхті.

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