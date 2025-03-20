У штанях з рюшами та золотих туфлях: Кеті Голмс заскочили на виході з метро в Нью-Йорку

Кеті вийшла з метро одягнена в молочно-білу блузку, чорні штани з рюшами на штанинах і подовжений чорний жакет, а взута в золоті туфлі Franco Sarto на підборах.

Голмс розпустила довге волосся, яке уклала легкими хвилями, на її обличчі був легкий макіяж, а на шиї кілька ланцюжків. Знаменитість мала дуже чарівний вигляд.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

А нещодавно акторка відвідувала показ Zimmermann під час Паризького тижня моди, де з'явилася у пікантному боді, що підкреслює її декольте, а також була у легкому плащі та широких штанях та босоніжках.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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