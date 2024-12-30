У шубці та комбінезоні з блискітками: Катерина Бужинська продемонструвала ефектний образ

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram фото свого нового ефектного образу, в якому мала сексуальний вигляд.

На знімку артистка постала в чорному обтислому комбінезоні з прозорими штанями-кльош із блискітками, а також в об'ємній шубці.

Свій аутфіт Катерина доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем з рожевою помадою і червоним манікюром. На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри, у вухах – елегантні сережки, а на шиї – розкішне кольє.

Позувала Бужинська біля новорічних композицій з ялинок, прикрашених іграшками.

"Ти чув цей хіт?" – запитала артистка у своїх фоловерів. До допису вона додала свою пісню "Бажаний".

Нагадаємо, Катерина Бужинська показала, як вітала своїх дітей-двійнят із днем народження.

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