У шубі, діамантах і з розкішною сумкою: Джорджина Родрігес прогулялася Вашингтоном

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

31-річна модель, інфлуенсерка і наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес, якій він нещодавно освідчився після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом, поділилася в Instagram серією фото, зроблених у Вашингтоні.

Вона позувала навпроти Капітолію і біля 169-метрового Монумента Вашингтона. Джорджина була одягнена в трикотажний костюм, що складався з топа з мереживом і лосин, шубу і замшеві чоботи на підборах. Її образ доповнювали прикраси з діамантами — сережки і каблучки, сонцезахисні окуляри від Prada і розкішна сумка з крокодилової шкіри Hermes Kelly.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Зазначимо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо. Нещодавно стало відомо, де й коли відбудеться весілля зіркової пари.

