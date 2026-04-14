У шубі і боді з відвертим декольте: Дженніфер Лопес разом із відомим діджеєм запалила на фестивалі Coachella

Дженніфер Лопес дебютувала на одному із наймасштабніших музичних фестивалів Coachella у Каліфорнії. Артистка і діджей Девід Гетта вперше виконали свій спільний трек «Save Me Tonight», який вони записали у березні цьогоріч.

Дженніфер Лопес і Девід Гетта / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

На сцені Джен з’явилася в ефектному образі. На ній була світло-м’ятна волохата шуба з каптуром і гламурне срібне боді, інкрустоване стразами, з глибоким декольте, яке підкреслило її пишні груди.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Аутфіт попдіва доповнила срібними блискучими ботфортами на підборах, окулярами-авіаторами, золотими прикрасами, укладанням із локонами і насиченим макіяжем.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

«Найвеселішій день! Перший виступ Save Me Tonight з Девідом наживо на MY FIRST COACHELLA був таким особливим. Моя щаслива епоха переписує все. Ніколи не припиняйте дивувати себе», — підписала Лопес відео з фестивалю у своєму Instagram.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Девід Гетта також поділився серією відео з їхнього виступу.

Нагадаємо, на фестиваль Coachella Дженніфер Лопес прибула у романтичній сукні з квітковим принтом і мереживом.