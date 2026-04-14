У шубі і боді з відвертим декольте: Дженніфер Лопес разом із відомим діджеєм запалила на фестивалі Coachella
Артистка дебютувала на масштабному музичному фестивалі у Каліфорнії.
Дженніфер Лопес дебютувала на одному із наймасштабніших музичних фестивалів Coachella у Каліфорнії. Артистка і діджей Девід Гетта вперше виконали свій спільний трек «Save Me Tonight», який вони записали у березні цьогоріч.
На сцені Джен з’явилася в ефектному образі. На ній була світло-м’ятна волохата шуба з каптуром і гламурне срібне боді, інкрустоване стразами, з глибоким декольте, яке підкреслило її пишні груди.
Аутфіт попдіва доповнила срібними блискучими ботфортами на підборах, окулярами-авіаторами, золотими прикрасами, укладанням із локонами і насиченим макіяжем.
«Найвеселішій день! Перший виступ Save Me Tonight з Девідом наживо на MY FIRST COACHELLA був таким особливим. Моя щаслива епоха переписує все. Ніколи не припиняйте дивувати себе», — підписала Лопес відео з фестивалю у своєму Instagram.
Девід Гетта також поділився серією відео з їхнього виступу.
