У шубі і кетс’юті з глибоким декольте: Талія Сторм у пікантному луку позувала на прем’єрі фільму
26-річна співачка у своєму образі акцентувала увагу на пишні груди.
Талія Сторм у пікантному аутфіті відвідала галапоказ фільму «Regretting You» у Лондоні.
Перед фотокамерами дівчина постала у сірій об’ємній короткій шубі і чорному кетс’юті з глибоким декольте, який дозволив їй похизуватися пишним гарним бюстом.
Лук Талія доповнила чорними лакованими босоніжками на шпильках. Артистка зробила укладання з прикореневим об’ємом на один бік, насичений макіяж очей і червоний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а шию — перлинним намистом із деталями-логотипом Chanel.
Нагадаємо, Талія Сторм на Тижні моди у Лондоні з’явилася у мінісукні з анімалістичними принтами — леопардовим і тигровим, і шнурівкою у зоні декольте, а також у сірій шубі.