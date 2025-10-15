ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
1 хв

У шубі і кетс’юті з глибоким декольте: Талія Сторм у пікантному луку позувала на прем’єрі фільму

26-річна співачка у своєму образі акцентувала увагу на пишні груди.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Талія Сторм

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм у пікантному аутфіті відвідала галапоказ фільму «Regretting You» у Лондоні.

Перед фотокамерами дівчина постала у сірій об’ємній короткій шубі і чорному кетс’юті з глибоким декольте, який дозволив їй похизуватися пишним гарним бюстом.

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

Лук Талія доповнила чорними лакованими босоніжками на шпильках. Артистка зробила укладання з прикореневим об’ємом на один бік, насичений макіяж очей і червоний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а шию — перлинним намистом із деталями-логотипом Chanel.

Нагадаємо, Талія Сторм на Тижні моди у Лондоні з’явилася у мінісукні з анімалістичними принтами — леопардовим і тигровим, і шнурівкою у зоні декольте, а також у сірій шубі.

Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie