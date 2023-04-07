У шубі і рваних джинсах: травесті-діва Монро на прем'єрі моторошного трилера в Києві

Діва Монро відвідала прем'єрний показ трилера режисера Джуліуса Ейвері "Екзорцист Ватикану", який відбувся в кінотеатрі "Оскар" у Києві.

Монро з'явилася на заході у стильному образі. На ній було кольорове худі з принтом тайдай і блакитні рвані джинси. На плечі вона накинула бежеву екошубу.

Діва Монро

Лук зірка доповнила жовтими шкарпетками, чорними кросівками і блакитною сумкою.

Діва Монро

Красуня зробила гарне укладання з локонами і насичений вечірній макіяж із рожевими тінями та синім олівцем. Довгі сережки й каблучка у вигляді метелика завершили аутфіт Монро.

Діва Монро

Про фільм

Це моторошна історія, заснована на реальних файлах розслідувань головного екзорциста Ватикану – панотця Ґабріеля Аморта, який за життя провів понад 100 тисяч сеансів екзорцизму.

Панотець Ґабріель займається справою про одержимість демоном маленького хлопчика і дізнається про багатовікову змову Ватикану, яку церква відчайдушно намагалася приховати.

Фільм "Екзорцист Ватикану" вже вийшов в український прокат.

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