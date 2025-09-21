ТСН у соціальних мережах

У шубі і сукні з анімалістичними принтами: Талія Сторм у гламурному луку сходила на фешнпоказ

26-річна співачка у вбранні з леопардовим і тигровим принтами побувала на Лондонському тижні моди.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Талія Сторм

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм у гламурному аутфіті відвідала показ вживаного одягу на Ebay Endless Runway, який відбувся у межах Тижня моди у Лондоні.

На артистці була коротка сукня з анімалістичними принтома — леопардовим і тигровим, і шнурівкою у зоні декольте. На плечі вона накинула об’ємну сіру шубу. Сторм доповнила лук чорним взуттям і чорною сумкою Louis Vuitton.

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

Талія зробила укладання з локонами, макіяж із коричневою помадою, вуха прикрасила масивними сережками-кільцями, а на руках були браслети і каблучки.

Нагадаємо, Талія Сторм одягла на презентацію фільму «Долина Ехо» у чорному шкіряному костюмі з декорованими заклепками і люверсами.

