У шубі і сукні з анімалістичними принтами: Талія Сторм у гламурному луку сходила на фешнпоказ
26-річна співачка у вбранні з леопардовим і тигровим принтами побувала на Лондонському тижні моди.
Талія Сторм у гламурному аутфіті відвідала показ вживаного одягу на Ebay Endless Runway, який відбувся у межах Тижня моди у Лондоні.
На артистці була коротка сукня з анімалістичними принтома — леопардовим і тигровим, і шнурівкою у зоні декольте. На плечі вона накинула об’ємну сіру шубу. Сторм доповнила лук чорним взуттям і чорною сумкою Louis Vuitton.
Талія зробила укладання з локонами, макіяж із коричневою помадою, вуха прикрасила масивними сережками-кільцями, а на руках були браслети і каблучки.
Нагадаємо, Талія Сторм одягла на презентацію фільму «Долина Ехо» у чорному шкіряному костюмі з декорованими заклепками і люверсами.