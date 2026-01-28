У шубі і сукні з глибоким вирізом: Нікі Гілтон на вулицях Парижа

Нікі Гілтон / © Getty Images

Папараці заскочили Нікі Гілтон під час Тижня високої моди у Парижі. Світська левиця з’явилася на вулицях найромантичнішої столиці Європи в образі total black.

Вона була одягнена у коротку сукню з глибоким V-подібним вирізом, вирізами по боках на талії і спідницею вільного силуету. На плечі знаменитість накинула об’ємну коротку шубу, була взута у чорні босоніжки з намистинами та на шпильках, а в руці вона тримала чорну сумку із золотою фурнітурою.

Елегантна зачіска, макіяж смокі-айс та діамантові прикраси завершили аутфіт Нікі.

