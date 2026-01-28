ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

У шубі і сукні з глибоким вирізом: Нікі Гілтон на вулицях Парижа

42-річна сестра Періс Гілтон коротким вбранням підкреслила стрункі ноги.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Нікі Гілтон

Нікі Гілтон / © Getty Images

Папараці заскочили Нікі Гілтон під час Тижня високої моди у Парижі. Світська левиця з’явилася на вулицях найромантичнішої столиці Європи в образі total black.

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Вона була одягнена у коротку сукню з глибоким V-подібним вирізом, вирізами по боках на талії і спідницею вільного силуету. На плечі знаменитість накинула об’ємну коротку шубу, була взута у чорні босоніжки з намистинами та на шпильках, а в руці вона тримала чорну сумку із золотою фурнітурою.

Елегантна зачіска, макіяж смокі-айс та діамантові прикраси завершили аутфіт Нікі.

Нагадаємо, Нікі Гілтон продемонструвала ефектний образ у блискучій сукні максі, прикрашеній чорною стрічкою з бантами.

Дата публікації
Кількість переглядів
76
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie