У шубі і сукні з глибоким вирізом: Нікі Гілтон на вулицях Парижа
42-річна сестра Періс Гілтон коротким вбранням підкреслила стрункі ноги.
Папараці заскочили Нікі Гілтон під час Тижня високої моди у Парижі. Світська левиця з’явилася на вулицях найромантичнішої столиці Європи в образі total black.
Вона була одягнена у коротку сукню з глибоким V-подібним вирізом, вирізами по боках на талії і спідницею вільного силуету. На плечі знаменитість накинула об’ємну коротку шубу, була взута у чорні босоніжки з намистинами та на шпильках, а в руці вона тримала чорну сумку із золотою фурнітурою.
Елегантна зачіска, макіяж смокі-айс та діамантові прикраси завершили аутфіт Нікі.
Нагадаємо, Нікі Гілтон продемонструвала ефектний образ у блискучій сукні максі, прикрашеній чорною стрічкою з бантами.