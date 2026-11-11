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- Шоу-бізнес
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У шубі та з розкішними сивими кучерями: який вигляд мала Енді Макдавелл у Нью-Йорку
Акторка вкотре продемонструвала свою гарну сиву шевелюру, яка стала її візитівкою.
Енді Макдавелл потрапила під приціл папараці біля студії ABC у Нью-Йорку.
Зірка мала стильний вигляд у коричневій шубі з об’ємним коміром, яку поєднала з темно-синіми джинсами прямого крою. З-під верхнього одягу визирав рожево-білий смугастий комір сорочки і бордовий кардиган.
Лук Макдавелл доповнила чорними шкіряними ботильйонами на високих стійких підборах із металевим декором на носках. Яскравим акцентом аутфіту стала сумка з довгим кораловим ремінцем, яку вона наділа через плече. Акторка мала обʼємну сиву зачіску з розкішними локонами та ніжний макіяж.
Нагадаємо, Енді Макдавелл у сірому жакеті та смугастій блузці з бантом з’явилася на червоній доріжці.