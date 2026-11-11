ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
304
Час на прочитання
1 хв

У шубі та з розкішними сивими кучерями: який вигляд мала Енді Макдавелл у Нью-Йорку

Акторка вкотре продемонструвала свою гарну сиву шевелюру, яка стала її візитівкою.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Енді Макдавелл

Енді Макдавелл / © Getty Images

Енді Макдавелл потрапила під приціл папараці біля студії ABC у Нью-Йорку.

Зірка мала стильний вигляд у коричневій шубі з об’ємним коміром, яку поєднала з темно-синіми джинсами прямого крою. З-під верхнього одягу визирав рожево-білий смугастий комір сорочки і бордовий кардиган.

Енді Макдавелл / © Getty Images

Енді Макдавелл / © Getty Images

Лук Макдавелл доповнила чорними шкіряними ботильйонами на високих стійких підборах із металевим декором на носках. Яскравим акцентом аутфіту стала сумка з довгим кораловим ремінцем, яку вона наділа через плече. Акторка мала обʼємну сиву зачіску з розкішними локонами та ніжний макіяж.

Нагадаємо, Енді Макдавелл у сірому жакеті та смугастій блузці з бантом з’явилася на червоній доріжці.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie