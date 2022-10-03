У шубі кольору індиго і комбінезоні з глибоким декольте: співачка Doja Cat у стильному луку відвідала фешнівент

Співачка Doja Cat відвідала показ колекції весна-літо 2023 бренду Lanvin, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Перед фотографами артистка постала у чорному обтислому комбінезоні, верх якого імітував смокінг із глибоким і сексуальним декольте, крізь який вона демонструвала свої груди.

Зверху Doja Cat одягла шубу кольору індиго зі штучного хутра. Вбрання вона доповнила чорними босоніжками на високій платформі і підборах, а також сірою пітоновою сумкою.

Doja Cat / Фото: Getty Images

На очах у реперки були овальні окуляри, у вухах – золоті сережки, на шиї – золота підвіска на ланцюжку, а до лацкана вона прикріпила круглу брошку з камінням.

Одна скроня зірки був у блакитній фарбі - це мабуть вона не змила повністю свою дивну артмаску, в якій вдвідала фешншоу бренду Monot. Співачка висвітлила брови і зробила їх у формі ниточок, що нині у тренді, і нафарбувала губи ніжно-рожевим блиском. Коротка біла зачіска, синій манікюр і червоний педикюр завершив стильний лук Doja Cat.

А на показ Givenchy артистка прийшла лише у чорному жакеті, з-під якого визирала білизна.

Doja Cat / Фото: Associated Press

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